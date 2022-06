Freitagvormittag war ein 69-Jähriger in der Judendorfer Straße in Leoben mit Arbeiten an einer Hausfassade beschäftigt. Gegen 9.30 Uhr stürzte er dabei von einem Baugerüst und erlitt schwere Kopfverletzungen.

Einsatzkräfte der Rettung versorgten den Arbeiter aus dem Bezirk Murau und transportierten ihn in das LKH Hochsteiermark, Standort Bruck an der Mur. Ersten Ermittlungen zufolge konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden. Das Arbeitsinspektorat Leoben war vor Ort und führt weitere erforderliche Erhebungen.