Was unter dem eher trockenen Titel "Lenker entzog sich Verkehrsanhaltung" läuft, hatte in der Nacht auf Sonntag in Donawitz (Leoben) durchaus dramatische Momente auf Lager: Denn ein 27-jähriger Lenker wolle partout nicht stehen bleiben - er raste einer Polizeistreife davon. Und in der Folge auch über rote Ampeln.