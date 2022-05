Eine schwere Sachbeschädigung begingen unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an der Pfarrkirche in Kalwang. Dabei sprühten sie unter anderem religionsfeindliche Wortlaute und nationalsozialistische Symbole wie ein Hakenkreuz in verschiedenen Farben auf die Außenfassade der Pfarrkirche – links und rechts vom Eingangsportal.

Wie die Polizei in Mautern mitteilt, weisen erste Spuren darauf hin, dass einige gesprühte Symbole auch der Suchtmittelszene zuzuordnen seien.

Die Polizeiinspektion Mautern in Steiermark bitte um sachdienliche Hinweise unter 059 133 – 6323.

Bereits in der Vorwoche wurde die Grazer Vinzenzkirche durch satanistische Schmierereien schwer beschädigt.