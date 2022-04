Es ist eine wellige Fläche, nennt sich Pumptrack und bietet Freizeitsportlern seit vergangenem Jahr ein actionreiches Betätigungsfeld. Entlang der Bahntrasse am Spielplatz in Trofaiach-Nord entstand, auf einer Fläche von 1500 Quadratmetern, ein Rundkurs für Fahrräder, Scooter, Skates und Laufräder in allen Größen und Formen. Das Trainingsgelände ist für alle Altersgruppen geeignet.