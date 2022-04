In St. Peter-Freienstein sollen Fotovoltaik-Anlagen errichtet werden

Im Bereich des Traidersbergs in der Gemeinde St. Peter-Freienstein sollen zwei Fotovoltaik-Freiflächenanlagen errichtet werden. In der Gemeinderatssitzung am kommenden Montag soll die Auflage beschlossen werden.