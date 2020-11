Corona im Bezirk Leoben 254 Covid-19 Fälle: Höchststand an Neuinfektionen im Bezirk Leoben

Facebook

54 Patienten werden aktuell im LKH Hochsteiermark am Standort Leoben behandelt (Sujetbild) © Freisinger

So viele tägliche Neuinfektionen wie am Dienstag verzeichnete der Bezirk Leoben noch nie. Bezirkshauptmann Markus Kraxner spricht von 41 Neuerkrankungen an einem Tag – und somit einem Höchststand. „Wir hoffen, dass der zweite Lockdown in den nächsten 14 Tagen eine deutliche Entlastung und einen Rückgang der Infektionen bringt“, meint Kraxner.