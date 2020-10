Kleine Zeitung +

Leoben/Kalwang/Bruck-Mürzzuschlag Besuchsverbote: Ab sofort in LKH Hochsteiermark-Standorten, ab Donnerstag im UKH Steiermark

Um Patienten und Personal vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus zu schützen gilt auch an den LKH-Hochsteiermark-Standorten in Leoben und Bruck sowie in Mürzzuschlag Besuchsverbot. Am UKH Steiermark in Kalwang und Graz spricht man von Besuchsbeschränkungen.