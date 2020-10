Zum 2000. Mal wurde an der Montanuni Leoben der akademische Grad „Doktor der montanistischen Wissenschaften“ verliehen - an Silvia Leitner.

Freude bei Rektor Wilfried Eichlseder: Silvia Leitner wurde die Doktorwürde verliehen – zum 2000. Mal an der Montanuni. Christian Treml und Josef Pappenreiter (beide VA Erzberg) wurden ausgezeichnet © Repro: Birnbaum

Silvia Leitner, Absolventin der Studienrichtung „Kunststofftechnik“ an der Montanuniversität Leoben, schreib bei der jüngsten akademischen Feier der Hochschule Geschichte: Die Diplomingenieurin schloss ihr vom Institut für Mechanik betreutes Doktoratsstudium am 15. Mai 2020 in einem Online-Rigorosum erfolgreich ab. Dadurch erhielt sie den Doktortitel der montanistischen Wissenschaften, der zum 2000. Mal an der Montanuniversität vergeben wurde