An zwei zusätzlichen Tagen werden in diesem Kindergartenjahr 2020/21 alle Kindergärten, die keinen Ganzjahresbetrieb haben, geschlossen sein © gizmocat - stock.adobe.com

Einiges ist neu in diesem Schul- und Kindergartenjahr 2020/21. Erstmals gibt es zwischen dem Nationalfeiertag am 26. Oktober und Allerheiligen am 1. November Herbstferien in den Schulen. Erstmals gibt es aber auch zwei autonome Tage, die Kindergärten individuell geschlossen halten können. Als Kompensation der Dienstage nach Ostern und Pfingsten, die bis heuer noch im Anschluss an die jeweiligen Ferien für Schulen und Kindergärten frei waren.