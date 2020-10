Facebook

Ein Pkw war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten © FF St. Stefan

Rund 30 Minuten lang war die S 36 Montagmorgen zwischen Kraubath und St. Stefan in Fahrtrichtung St. Michael für den gesamten Verkehr gesperrt. Grund dafür war ein in Brand geratener Pkw. "Der Lenker hat während dem Fahren bemerkt, dass aus dem Motorraum Rauch aufsteigt und ist dann kurz vor St. Stefan auf dem Pannenstreifen stehen geblieben", so Robert Gmundner von der FF Kraubath an der Mur.