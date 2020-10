Leoben/Seckau Bester Goldschmied 2020: Michael Wieser ist mit Goldschmiede im Finale

Michael Wieser steht mit seiner Goldschmiede in Leoben im Finale zum „Goldschmied des Jahres“. Die Verleihung findet heute, Samstag, in Wien nur mit den Gewinnern statt.

Michael und Irene Wieser führen seit 32 Jahren die Goldschmiede Wieser in Leoben (rechts); Friedrich Höllabauer und Julia Kerschbaumer (links) © Isabella Jeitler, KK

Wenn es darum geht, eine antike Brosche fachgerecht zu reparieren oder aus dem alten Erbstück der Urgroßmutter ein persönliches Andenken zu kreieren, ist man bei Michael und Irene Wieser und ihrer Goldschmiede in Leoben an der richtigen Adresse. Dass der Seckauer sein Handwerk beherrscht, beweist nicht nur das 32-jährige Bestehen seiner Goldschmiede, sondern wird auch von der erneuten Nominierung bei „Schmuckstars“ unterstrichen, wo österreichische Uhrmacher, Goldschmiede und Akteure aus dem Schmuckfachhandel am Samstag in Wien vor den Vorhang geholt werden.