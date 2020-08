Mit „Too good to go“ gegen die Verschwendung von Lebensmitteln: Auch ein Betrieb in Leoben ist mit dabei.

Mitarbeiterin Marina Knoll befüllt die Einkaufstaschen mit Backwaren im Wert von 12 Euro. © Clara Melcher

Frankowitsch und das Kunsthauscafé gehörten zu den Pionieren in Graz, aber auch Christinas Meisterbäckerei und das Chinarestaurant Cooking Wu sind mittlerweile dabei. Die letzten Neuzugänge, die sich bei „Too good to go“ jetzt eingeklinkt haben: die Bäckereien Kern und Sorger mit ihrem großen Filialnetz in Graz und den Bezirken. So auch Sorger in der Bezirkshauptstadt Leoben. Andere Partnerbetriebe gibt es im Bezirk noch nicht.