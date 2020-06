Am Freitag erfolgte in Kalwang der Startschuss für den Bau des neuen Pflegeheims von SeneCura. Dieses bringt 100 Pflegeplätze und 100 Arbeitsplätze.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Spatenstich in Kalwang: Michaela Schrumpf, Matthias Löschnigg, Karin Kaltenegger, Landesrätin Juliane Bogner-Strauß, Arnold Moser, Bürgermeister Mario Angerer, Bezirkshauptmann Markus Kraxner, Werner Stingl © Mathias Schalk/SeneCura

Im Frühling 2022 soll das neue Pflegeheim von SeneCura in Kalwang in Betrieb gehen. Neben 100 neuen Pflegeplätzen entstehen mit dem Pflegeheim insgesamt 100 neue Arbeitsplätze. Am Freitag erfolgte in Kalwang der Spatenstich für das Projekt.