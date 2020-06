Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Aktion "Wir kaufen regional" rückt Leobener Geschäfte in den Fokus © Andreas Schöberl-Negishi

In Zeiten wie diesen braucht es originelle Lösungsansätze, um die heimische Wirtschaft zu stärken. Großhändler wie Amazon und Co profitieren bisher aus der Corona-Krise am meisten, viele österreichische Unternehmen mussten indes für lange Zeit ihre Läden schließen und schwerwiegende Einbußen in Kauf nehmen.