Der Parkplatz gegenüber dem Schloss Leopoldstein wird erweitert © Johanna Birnbaum

War es wirklich „da Ostrowski“, der seinen Urlaub in Eisenerz und auch am Leopoldsteinersee medienwirksam über Servus TV transportierte? Oder ist es einfach die seit Jahren erlangte Bekanntheit und Beliebtheit der wunderschönen Gegend am Fuße der Seemauer, im Norden von Eisenerz, die am vergangenen Wochenende einen wahren Besucheransturm hervorrief?