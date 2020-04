Facebook

Stephan Lichtenegger, Montanuniversität Leoben © Jessica Brantner

Viele Aktionen, die an einer Uni in der Forschung und Projektarbeit gestartet werden, benötigen viel Zeit, Hingabe und Energie, dringen aber nie nach außen an die breite Öffentlichkeit. Das ist auch dem studentischen Mitarbeiter Stephan Lichtenegger aufgefallen. Im Zuge seiner Tätigkeiten am Lehrstuhl für Abfallverwertung und Abfallwirtschaft der Montanuniversität Leoben kam er immer wieder in Kontakt mit interessanten wissenschaftlichen Aktionen, denen seines Erachtens nach zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird.