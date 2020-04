Facebook

Die Polizei ermittelt in Leoben nach einem Mordversuch © Johanna Birnbaum

In den Mittagsstunden besuchte ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Leoben seine Großeltern in der Nikolaus-Lenau-Straße in Leoben-Lerchenfeld. Die beiden hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr. Als der 71-Jährige seinem Enkel Einlass gewährte und ihm dieser in das Wohnzimmer folgte, zog der 25-Jährige ein rund 30 Zentimeter langes Küchenmesser aus seinem Hosenbund und attackierte den 71-Jährigen von hinten überraschend und ohne vorheriges Gespräch. Dabei fügte der Leobener seinem Großvater im Bereich des Hinterkopfes, des Nackens und des Halses mehrere, teils tiefe Schnitt- bzw. Stichverletzungen mit dem Messer zu.