Auch in der Region Leoben sperrten erste Geschäfte wieder auf. Das Einkaufszentrum LCS muss bis Anfang Mai geschlossen bleiben.

Im Zentrum von Leoben war gestern schon deutlich mehr Betrieb als in den vergangenen Wochen © Andreas Schöberl-Negishi

Angst, sich mit dem Virus Covid-19 anzustecken, hat der eine mehr, der andere weniger. Aber eines scheint den Leuten gemein: Sie lassen eine deutlich erhöhte Vorsicht walten – besonders jetzt, nachdem die ersten Geschäfte in der Corona-Krise erstmals wieder aufsperren durften. Das zeigte sich gestern in der Montanstadt: Im Zentrum war der Betrieb schon um einiges stärker, wenngleich natürlich bei Weitem nicht auf Normalniveau. Auf der Straße hat der Großteil der Passanten eine Schutzmaske für Nase und Mund auf. Und etwa in der Apotheke ist der Tresen selbst mit einem großen Schutzschild aus Plexiglas versehen – der Apotheker selbst trägt überdies ein weiteres Plastik-Visier.