Pfarrer Franz Sammt segnete abholbereite Palmbüscherl in Leoben-Lerchenfeld © KK

Gesegnete Palmbüscherl können im Vorraum der Kirche in Lerchenfeld am Samstag, dem 4. April, und am Sonntag, dem 5. April, jeweils zwischen 8 und 17 Uhr entnommen werden. Auch aufgelegte „Zettel für einige besinnliche Minuten am Palmsonntag“ können mitgenommen werden. Neben Lerchenfeld sind auch in den Pfarrkirchen Proleb, Niklasdorf, Waasen und St. Xaver einige Büscherl zur Entnahme in den Kirchen gerichtet.