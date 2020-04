Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Ab Montag ist das Einkaufen in Lebensmittelgeschäften nur noch mit Schutzmaske erlaubt. Schon am Mittwoch haben Supermärkte und einige Lebensmittelgeschäfte im Bezirk Leoben ihren Kunden kostenlos Masken angeboten.

Mittwochfrüh hingen an einigen Geschäften in Leoben schon Hinweise, wo die Schutzmasken im Geschäft erhältlich sind © Johanna Birnbaum

Vor dem Einkauf zur Kasse, um eine Schutzmaske zu holen - dann steht dem Einkaufen nichts mehr im Wege, was ab Montag bei Lebensmittelgeschäften über 400 Quadratmetern Verkaufsfläche Pflicht ist, wird in einigen Supermärkten in Leoben schon Mittwochfrüh durchgeführt.