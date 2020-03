Montagnacht richtete ein Kellerbrand in Leoben-Donawitz enormen Schaden an. 12 Menschen wurde evakuiert, fünf mussten ins Spital, konnten Dienstag aber wieder entlassen werden.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein defektes Kabel im Keller löste den Brand in Leoben-Donawitz aus © BFV Leoben/FF Leoben Stadt

Gegen 20.00 Uhr wurden Montagabend Einsatzkräfte zu einem Kellerbrand in einem Mehrparteienhaus in der Erzstraße in Leoben-Donawitz alarmiert. Insgesamt rund 70 Einsatzkräfte von drei Feuerwehren, Polizei und Rettung rückten aus. Zwölf Bewohner des stark verrauchten Hauses wurden von Mitgliedern der Feuerwehr und des Roten Kreuzes in Sicherheit gebracht und erstversorgt. Fünf von ihnen wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, eingeliefert, konnten Dienstag das Spital aber wieder verlassen. Ein Bewohner blieb, nach einer notärztlichen Untersuchung, auf Revers zurück.