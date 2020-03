Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Wegen einer Reifenpanne musste ein rumänischer Lkw-Fahrer am Montag gegen 12.30 Uhr im Maßenbergtunnel (S 6) stoppen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Beim Unfall im Massenbergtunnel wurde ein 55-jähriger Lkw-Lenker aus Bruck-Mürzzuschlag schwer verletzt © BFV Leoben/FF Leoben-Stadt

Gegen 12.30 Uhr fuhr ein 43-jähriger Rumäne mit einem Sattelzugfahrzeug samt Sattelaufleger auf der S 6 in Fahrtrichtung Wien in den Massenbergtunnel bei Leoben ein. Kurz nach der Einfahrt hatte das Sattelkraftfahrzeug auf der rechten Vorderachse einen Reifenplatzer, worauf der 43-Jährige das Fahrzeug am ersten Fahrstreifen anhielt.