Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Maximilian Santner, Austauschschüler aus Leoben, ist nach wie vor als einziger unbegleiteter minderjähriger Österreicher in China.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Maximilian Santner aus Leoben ist nach wie vor als Austauschschüler in China © KK

Für Maximilian Santner hat die extrem strenge Isolation jetzt ein Ende. Zwei Monate saß der 16-jährige Austauschschüler aus Leoben in Peking in der Wohnung seiner chinesischen Gastfamilie fest. Er war in Quarantäne, um sich nicht mit dem Corona-Virus zu infizieren.