Bauern protestierten am Interspar-Parkplatz in Leoben © Isabella Jeitler



"Wir sind nicht gekommen, weil wir daheim keine Arbeit mehr haben. Wir sind gekommen, weil es um unsere Existenz geht", so Bauernbundobmann und Landesrat Johann Seitinger bei einer bundesweiten Bauernbund-Protestaktion auf dem Interspar-Parkplatz in Leoben. In jedem Bundesland gab es eine solche Aktion, die auf die Preispolitik vor allem beim Milchpreis hinweisen soll, insgesamt gingen laut Veranstalter bundesweit 3300 Bauern mit 1500 Traktoren auf die Barrikaden.