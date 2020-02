Kalwang Ehemals verschütteter Kupferstollen könnte künftig zum Heilstollen werden

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Mundloch, also der Eingangsbereich in den Gotthardistollen in der Langteichen, in Kalwang © KK

Er war verschüttet, verwachsen, in der Finsternis verborgen und doch immer da: Der Gotthardistollen, ein ehemaliger Kupferstollen in Kalwang. Und vielleicht kann künftig genau dieser Stollen in der Langteichen für Heilzwecke genutzt werden. „Das Mundloch, also der Eingang in den Stollen, war verschüttet und zusammengebrochen“, so Mario Angerer, Kalwangs Bürgermeister. Lockeres Material wurde also abgetragen und eine neue Holzverschalung errichtet.