Anrainer machen jetzt gegen den geplanten Standort für neue S-Bahn-Station in Leoben-Lerchenfeld mit einem offenen Brief mobil.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Franz Auracher, Irene Schatzl, Roland Rabitsch und Wolfgang Leitner (von links) © Andreas Schöberl-Negishi

Nicht die geplante Errichtung der S-Bahn-Station in Lerchenfeld wolle man verhindern, betonen die Anrainervertreter der Betroffenen in der Absengergasse, der Kärntnerstraße sowie am Fichtlplatz. Es gehe ausschließlich um den Standort in diesem Bereich, der ursprünglich nicht unmittelbar in ihrem Siedlungsgebiet, sondern in Richtung der ehemaligen Baumax-Halle gedacht gewesen sei.