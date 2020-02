Facebook

Lehrerin Vera Schmidt aus St. Peter-Freienstein mit Schulhündin Gracie © Melissa Schmidt

Konsequenz trifft Kuschelkurs: Sprachlehrerin Vera Schmidt und ihre Schulhündin Gracie machen es möglich. Die 26-Jährige aus St. Peter-Freienstein unterrichtet an der Benko Business School in Graz Englisch und Deutsch. Sie arbeitet auch in den Außenstellen Vorau und Großlobming. In zwei Schulstunden am Standort Graz wird Schmidt der vierjährigen Elo-Hündin Gracie unterstützt.