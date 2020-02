Küchenbrand in Proleberstraße

Einsatz bei einem Küchenbrand in der Leobener Proleberstraße © BFV Leoben

Am Mittwoch, kurz nach 19 Uhr, Uhr alarmierte die Bereichsfunkstelle Florian Leoben die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt und die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Göss zu einem Küchenbrand in die Proleberstraße. Dort war in einem Mehrparteienhaus ein Brand ausgebrochen.