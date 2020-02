Facebook

Ronald Schlager und Helga Ahrer gratulierten Anna Holzmann zu ihrem 105. Geburtstag © KK

Anna Holzmann, geborene Strauß, hat ohne Zweifel ein bewegtes Leben hinter sich und eine Menge zu erzählen: Die St. Stefanerin wurde am 28. Jänner 1915 als viertes von vier Kindern in Knittelfeld geboren. Da ihre Mutter öfters krank war, musste sie schon sehr früh im Haushalt mitarbeiten. Nach dem Schulabschluss arbeitete sie in einer Konditorei in Knittelfeld und ging anschließend für ein Jahr nach Holland.