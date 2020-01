Die Bienen haben ihre Aktivität im Winter gedrosselt, die Imker in der Schutzregion hingegen arbeiten schon an ihren nächsten Vorhaben.

Engagierte Imkerinnen und Imker bei der Königinnenzucht mit Erich Landner (3.v.l.) © KK

Für viele Imkerinnen und Imker der Region von Niklasdorf bis nach Selzthal war das vergangene Bienenjahr ein besonders arbeitsreiches.

Neben der „normalen“ Arbeit mit den Bienen ging auch das Projekt „Carnica Schutzregion Palten- und Liesingtal“ in die Umsetzungsphase. Ziel dieses Projektes ist es, die heimische Bienenrasse Apis Mellifera Carnica in der Region langfristig zu erhalten.

Die beiden Projektinitiatoren Markus Stabler aus Kammern und Erich Landner aus Leoben haben dazu die Imker der Region zu zwei großen Fortbildungsseminaren eingeladen. Weiters wurden etwa 150 hochwertige Carnica Zuchtköniginnen an die Imker ausgegeben, und es wurden mehrere Kurse für die Königinnenzucht angeboten.