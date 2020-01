Facebook

Das Leobener FP-Team mit Spitzenkandidat Daniel Geiger (3.v.l.) © Andrea Walenta

Auch bei der FPÖ steckt man mitten in den Vorbereitungsarbeiten für die Gemeinderatswahlen. In allen Gemeinden stehen die Listen zwar noch nicht ganz, aber: „Wir werden vermutlich in 14 von 16 Gemeinden antreten“, erklärt FP-Bezirksparteiobmann Marco Triller. Nicht antreten werde man voraussichtlich in Radmer und Wald am Schoberpass, und noch nicht ganz gewiss sei die Kandidatur in Vordernberg.