Am Freitag, dem 14. Februar, endet die Frist für die Erstellung der Kandidatenlisten der Parteien. In manchen Gemeinden stehen die Listen bereits fest.

Marc Landl (M) mit seinem SP-Team in Wald am Schoberpass © Dominik Angerer

In den Ortsparteien herrscht starke Betriebsamkeit, gilt es doch die Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahlen am 22. März fertigzustellen. Am 14. Februar endet die Frist. In manchen Ortsparteien ist man aber jetzt schon so weit, und kann die Kandidaten für die Wahl präsentieren.