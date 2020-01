Wegen Schneemangels waren die Sonnberglifte in Wald neun Tage außer Betrieb. Nach intensiver Beschneiung sind die Pisten wieder topfit.

Wald am Schoberpass

Ab heute, Freitag, sind die Skilifte wieder in Betrieb © KK

Besonders gut meint es der Wettergott mit den Sonnbergliften in Wald am Schoberpass gegenwärtig nicht. Etwa neun Tage lang sind nun die Skilifte wegen Schneemangels still gestanden.