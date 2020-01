Kleine Zeitung +

Unfall auf der Eisen Straße Lenkerin kam mit ihrem Pkw am Dach zu liegen

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in den frühen Morgenstunden des Sonntag auf der B115 Eisen Straße in Trofaiach ereignet. Die Fahrzeuglenkerin kam mit ihrem Auto am Dach im Straßengraben zu liegen, sie wurde unbestimmten Grades verletzt.