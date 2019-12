Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Christina Teschner (Kategorie Newcomer)

Beruflich wechselte Christina Teschner (33) aus Leoben erst vor Kurzem auf die süße Seite des Lebens. Sie wurde im zweiten Bildungsweg Konditormeisterin und eröffnete in der Montanstadt 2018 die Auftragskonditorei „Mehlspeiskuchl“. Darüber hinaus gibt es „süßes Catering“ und Backkurse aus Teschners Meisterhand.

Christina Teschner Foto © Andreas Schöberl-Negishi

Christine Brunnsteiner (Kategorie Soziales Gewissen)

Soziales Engagement jedes einzelnen Menschen unterstützt den Zusammenhalt und die Solidarität unter den Menschen“, ist Christine Brunnsteiner (65) überzeugt. Als Obfrau des Vereins „Wir für uns“ mit Sitz in Eisenerz ist die ehemalige Fernseh- und Radio-Moderatorin steiermarkweit unterwegs und gibt der Hilfe zwischen Jung und Alt seit 2009 ein Gesicht. Ihre Brustkrebserkrankung im Jahr 2000 machte sie öffentlich.

Christine Brunnsteiner Foto © Johanna Birnbaum

Andreas Werner (Kategorie Wirtschaft und Forschung)

Seine Liebe zum Gerstensaft entdeckte Braumeister Andreas Werner als gebürtiger Burgenländer erst im Laufe des Studiums in Wien. Vor knapp 18 Jahren wurde Werner als neuer Gösser-Braumeister in Leoben präsentiert. Heute ist er Overhead von fünf Brau-Union-Brauereien. Außerdem machte er die Gösser Brauerei als CO2-neutrales, energieautarkes Unternehmen zur ersten grünen Brauerei Europas.

Andreas Werner Foto © Andreas Schöberl-Negishi

Günther Freitag (Kategorie Kultur)

Auch in Günther Freitags aktuellem Roman „Mahlers Taktstock“, der im Jahr 2019 im Wieser-Verlag erschienen ist, spielt die Musik wieder eine tragende Rolle. Geboren ist der 67-Jährige in Feldkirch. Sein Brotberuf war Lehrer. Seit Jahrzehnten veröffentlicht Freitag Romane, Hörspiele und Theaterstücke.

Günther Freitag Foto © KK

Hannes Kaufmann (Kategorie Gastgeber)

Hannes Kaufmann ist seit vielen Jahren ein reger Gastronom, der sich mit vier Lokalen einen Namen gemacht hat. Neben dem Traditionslokal „Tenne“ hat er in Leoben-Schladnitz ein eigenes Veranstaltungszentrum gebaut. „Das VAZ Schladnitz“ ist eine beliebte Location und das „Area 53-Festival“ eine große Nummer auf dem Festivalsektor.

Hannes Kaufmann Foto © Andreas Schöberl-Negishi

Helmut Clemens (Kategorie Wirtschaft und Forschung)

Neuen Werkstoffen, die Belastungen standhalten müssen, ist Helmut Clemens, Professor am Department Metallkunde und Werkstoffkunde der Montanuniversität Leoben, auf der Spur. Für die Entwicklung von Hochtemperaturwerkstoffen wurde Clemens mit seinem Forscherteam mehrfach mit höchst dotierten, renommierten internationalen Forschungspreisen bedacht.

Helmut Clemens © Montanuni Leoben

Gottfried Hubmann (Kategorie Entertainment)

Gottfried Hubmann aus St. Peter-Freienstein ist nicht nur Meister auf der steirischen Harmonika. Der 50-jährige Musikpädagoge versteht es auch meisterhaft, seinen Schülern ein flinkes Händchen und das notwendige Gespür für das schwierig zu beherrschende Instrument anzutrainieren. Heuer holte Hubmann die Harmonika-Weltmeisterschaften in seinen Heimatort St. Peter-Freienstein.

Gottfried Hubmann Foto © Andrea Walenta

Stefan Posch (Kategorie Sport)

Als Legionär in Deutsch-land und Mitglied des österreichischen Fußball-Nationalteams hat sich Stefan Posch schon einen Namen ge-macht. Der 22-jährige Kraubat-her spielt seit 2017 beim deut-schen Klub TSG Hoffenheim in der Deutschen Bundesliga. Er-lernt hat er Fußballspielen al-lerdings schon in jungen Jahren beimTUS Kraubath.

Stefan Posch Foto © GEPA pictures

Daniela Iraschko-Stolz (Kategorie Sport)

Viele Verletzungen prägen das Leben der gebürtigen Eisenerzerin Daniela Iraschko-Stolz. Die 36-jährige Skispringerin holte unter anderem Olympia-Silber in Sotschi. Bei der Heim-WM in Seefeld holte sie heuer im Team und im Mixed-Team jeweils die Silber-medaille und im Einzelspringen auf der Normalschanze Bronze

Foto © APA/EXPA/ Patrick Steiner