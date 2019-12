Der Erlös des Konzertes kommt Buben zugute, der seit seiner Geburt an Diabetes leidet und nun einen speziell ausgebildeten Hund braucht.

Old School Basterds bitten um Spenden für Partnerhund © Cescutti

Die Old School Basterds mit Frontsänger Gregor Bischops aus Trofaiach machen auch heuer wieder eine Weihnachtstour und spenden die gesamten Einnahmen einer „Oldschoolbasterds X-Mas-Show“ für die Finanzierung eines Partnerhundes für einen 15-jährigen Buben.

Es handelt sich dabei um Florian, der im LKH Hochsteiermark am Standort Leoben behandelt wird. Er leidet an einer angeborenen Diabetes. Nach einem akuten Leberversagen bekam er im Dezember des Vorjahres ein Spender-Organ transplantiert.