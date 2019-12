In der Tagesstätte des Vereins Wendepunkt Leoben, der sich um die Belange von Menschen am Rande der Gesellschaft kümmert, verzeichnete man 2019 insgesamt 6000 Besucher.

Renate Schmidt (Dritte von links) und das Team des Vereins Wendepunkt Leoben © KK

"Wir lieben das, was wir tun, wirklich von ganzem Herzen", sagt Renate Schmidt, Obfrau des Vereins Wendepunkt Leoben. Und man kann spüren: Genau so ist es. Wie sonst wäre es möglich, dass Schmidt mit ihrem Team bereits seit 13 Jahren die Tagesstätte für Obdachlose betreibt? Der Zulauf zum Verein Wendepunkt ist ungebrochen hoch. Im heurigen Jahr verzeichnete man 6000 Besucher in der Tagesstätte.