Das Team der Leobener Designagentur Brainsworld bei der Preisverleihung © KK

Schlag auf Schlag geht es bei Mike Reiter, Philipp Maier und Flora Adelmann von der Leobener Brainsworld Design Agency. Nachdem sie bei der Verleihung des Green Panther, des steirischen Werbepreises die größten Abräumer waren, holte sich die Agentur bei der Verleihung des Austrian Event Award in der Kategorie Charity und Social nun Bronze. Und zwar für Iron Road for Children 2019. Das dritte Benefiz-Bikertreffen in Leoben war ein Magnet für Besucher aus ganz Österreich und übertraf auch die kühnsten Erwartungen der Veranstalter.