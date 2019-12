Chefinspektor Harald Leitner, der die Autobahninspektion Gleinalm geleitet hat, trat in den Ruhestand. Ihm folgt der Leobener Gerhard Dobay nach.

Gerhard Dobay (l.) folgt nun Harald Leitner nach © FREISINGER

Chefinspektor Harald Leitner, der nach beinahe vier Jahrzehnten im Gendarmerie- und Polizeidienst nunmehr in den wohlverdienten Ruhestand übertritt, war ein Urgestein der Autobahnpolizeiinspektion Gleinalm, die er auch 15 Jahre lang leitete. „Er hat diese Dienststelle geprägt und zu dem gemacht, was sie heute ist, nämlich ein Vorzeigeprojekt für Österreich“, so der Kommandant der Verkehrsabteilung der Landespolizeidirektion Steiermark, Oberst Wolfgang Staudacher.