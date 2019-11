Facebook

Auch Foto Freisinger aus Leoben präsentierte bei den Lehrlingswelten Ausbildungsmöglichkeiten für den Lehrberuf © KK

Was kommt nach der Schule? Welchen Beruf soll ich ergreifen? Was liegt mir? Welche Chancen habe ich mit meinen Interessen am Arbeitsmarkt?“ Fragen über Fragen, die sich Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit stellen. Die Antworten darauf sind nicht immer einfach und schnell zu beantworten, doch es gibt Hilfestellungen.