Pflegedrehscheibe Ab April dreht sich Leobener Pflege anders

Markus Summer ist ab April Ansprechperson der Pflegedrehscheibe in Leoben – eine Stelle für pflegebedürftige Leute und Angehörige.

Gesundheits- und Pflegelandesrat Christopher Drexler (l.) mit Markus Summer (r.), der ab April Ansprechpartner der Pflegedrehscheibe Leoben ist © Streibl

Eine Anlaufstelle für ältere Menschen, die Pflege benötigen, sowie für deren Angehörige gibt es ab April 2020 in jedem steirischen Bezirk, in Leoben in der Bezirkshauptmannschaft. Pflegedrehscheibe nennt sie sich. Die Ansprechperson für Leoben ist Markus Summer, der derzeit noch Entlassungsmanager im LKH Hochsteiermark, Standort Leoben, ist.