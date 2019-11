Harmonisch, dynamisch und unterhaltsam: In Trofaiach wurden 40 Jahre Stadterhebung und 20 Jahre Städtepartnerschaften groß gefeiert.

Bürgermeister unter sich: Matej Zlapar (Kamnik), Mario Abl (Trofaiach), Pat English (Clonmel), von links © Freisinger

Festreden sind immer langatmig oder gar langweilig? Weit gefehlt. Leopold Neuhold, Universitätsprofessor aus Graz, stellte mit seiner überaus launigen Rede beim Festabend in der Mehrzweckhalle in Trofaiach unter Beweis, dass es anders geht: Kurzweile und Unterhaltung gepaart mit substanzieller Information und hintergründiger Betrachtung. Das funktioniert tatsächlich. Bei der Festveranstaltung anlässlich 40 Jahre Stadterhebung von Trofaiach stellte Neuhold die Frage „Brauchen wir in Zukunft noch Gemeinden?“.