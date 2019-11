Facebook

Der verletzte Motorradfahrer wurdeMontag ins LKH Leoben eingeliefert © Johanna Birnbaum

Gegen 9.50 Uhr war ein 23-Jähriger aus dem Bezirk Leoben mit einem Pkw in der Zeltenschlagstraße in Fahrtrichtung Tivolikreuzung unterwegs. Auf Höhe Zeltenschlagstraße 2 bog er nach links in Richtung Interspar ab ab. Dabei dürfte er einen entgegenkommenden 25-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Innsbruck-Land übersehen haben und kollidierte mit diesem. Der Motorradlenker wurde leicht verletzt.