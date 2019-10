Schatz in Eisenerzer Boden

Freude über den Fund: Gabriele Sauseng (l.) und Helga Schenkermaier (r.) © KK

Überraschung und Freude herrschen bei Helga und Reini Schenkermaier vom Erzbergbräu in Eisenerz. Es kommt nicht alle Tage vor, dass wertvolle Trüffel quasi vor der Haustüre liegen. Dass es doch zu so einem Fund auf mehr als 600 Meter Seehöhe in unseren Breitengraden kommt, ist Trüffelexpertin Gabriele Sauseng aus Graz verdanken.