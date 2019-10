Facebook

Viele Gäste waren bei der Eröffnung des Geh- und Radweges in Leoben-Hinterberg © Freisinger/Russold

Mit der Errichtung des Geh- und Radweges entlang der ehemaligen Bahnstrecke ist der Stadtteil Hinterberg nun noch enger an das Zentrum angebunden worden. Zudem wurde der Naherholungsraum um ein weiteres Stück erweitert.



Der drei Kilometer lange Geh- und Radweg, der beim alten Bahnhof in Leoben-Hinterberg beginnt und bei der Gösser Brücke in den bestehenden Radweg einmündet, wurde in der Zeit von Ende Juni 2019 bis Anfang Oktober 2019 mit einem Kostenaufwand von € 1,6 Mio. errichtet, der vom Land Steiermark und der Stadt Leoben getragen wurde.