Leopoldsteinersee in Eisenerz"Steirische Roas" fiel buchstäblich ins Wasser

Ein Bläserquartett der Stadtmusikkapelle Eisenerz spielte für wetterfeste Gäste auf © Johanna Birnbaum

Die Vorfreude auf eine besondere Veranstaltung am Leopoldsteinersee in Eisenerz riesengroß. Sollte doch die „Steirische Roas“, die zuvor schon im Ausseerland und am Grünen See in Tragöß halt machte, den Leopoldsteinersee mit echter Volkskultur umrahmen. 20 Gruppen – Chöre, Mundartdichter, Musikanten, das Steirische Heimatwerk und die Stadtkapelle Eisenerz – hatten ein wunderbares Pogramm vorbereitet, ehe der Wetterbericht alles zunichtemachte.