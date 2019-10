Facebook

Christine und Hans Delanoy sind immer wieder einmal auf Heimatbesuch © Andreas Schöberl-Negishi

Sting kokettierte 1988 in seinem Superhit „Englishman in New York“ mit dem Dasein als Brite in den USA. „Ich bin ein Außerirdischer, ein legaler Außerirdischer. Ich bin ein Engländer in New York“, meint Sting in seinem Song. Nun, ganz so extrem fühlt es sich für Hans und Christine Delanoy aus Leoben sicher nicht an. Die beiden Leobener wanderten vor einem Jahr nach England aus. Und sie fühlen sich dort pudelwohl, was irgendwie kein Wunder ist.