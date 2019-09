Sebastian Kurz machte zwei Tage vor der Nationalratswahl 2019 Halt in Mautern. Gemeinsam mit Andreas Kühberger, Bürgermeister von Mautern und Spitzenkandidat der ÖVP in der Obersteiermark, mobilisiert er die Wählerschaft.

Hermann Schützenhöfer, Andreas Kühberger und Sebastian Kurz (v.l.) © Clara Melcher

Am Abend des 27. September fanden sich viele Menschen der Region am Hauptplatz in Mautern ein. Manche trugen Türkis, die Farbe der "Neuen Volkspartei" und Sonnenbrillen mit dem Schriftzug "Wir für Kurz". Die Musikkapelle Mautern verkürzte mit ihrer musikalischen Untermalung die Wartezeit - denn die Menschenmenge fieberte, um eine kleine Bühne versammelt, der Ankunft von Sebastian Kurz, Spitzenkandidat der ÖVP für die Nationalratswahl 2019, entgegen.