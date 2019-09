Donnerstag Mittag erfolgte der Spatenstich für die Kinderambulanz und die Sanierung des Erwachsenentraktes am LKH Hochsteiermark in Leoben.

Primarius Reinhold Kerbl, Betriebsdirektor Harald Kapeller, Kages-Vorstand Karlheinz Tscheliessnigg, Landesrat Christopher Drexler, Kages-Finanzvorstand Ernst Fartek, Pflegedirektorin Sylvia Noe, FP-Bundesrat Gerd Krusche, Primarius Heinz Luschnik und Herbert Kaplans, ehemaliger Betriebsdirektor © Johanna Birnbaum

In den vergangenen zehn Jahren passierte am LKH Hochsteiermark in Leoben Vieles. Kaum ist eine Baustelle abgeschlossen, werden parallel dazu schon wieder neue aufgetan. Von veranschlagten Kosten von mehr als 200 Millionen Euro, die im Ausbauplan „Leoben 2020“ schon vor mehr als zehn Jahren ausgewiesen waren, sind mittlerweile schon mehr als 100 Millionen Euro verbaut. Das bestätigte Kages-Finanzvorstand Ernst Fartek am Donnerstag in Leoben.