Zwei neue Führungskräfte am LKH Hochsteiermark: Primarius Rudolf Schrittwieser (l.) und Betriebsdirektor Harald Kapeller © Johanna Birnbaum

Die Fußstapfen, in die der Chirurg Rudolf Schrittwieser und der Betriebsdirektor Harald Kapeller am LKH Hochsteiermark getreten sind, seien sehr groß. Das betonte nicht nur Heinz Luschnik, Ärztlicher Leiter des Spitalsverbundes Leoben und Bruck an der Mur, sondern auch die beiden Kages-Vorstände Ernst Fartek und Karlheinz Tscheliessnigg. Anlass dafür war die offizielle Vorstellung der beiden Männer als Leiter der Chirurgie und als Betriebsdirektor des LKH Hochsteiermark und des Landespflegezentrums (LPZ) in Mautern.